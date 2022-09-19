Лондон, , 06:09 — REGNUM Досрочно покинет Лондон наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Ему запретили присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщило Reuters.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Kremlin.ru

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Изначально он был приглашён, но затем решение изменилось. Вместо Мухаммеда бен Салмана от Саудовской Аравии будет присутствовать на похоронах принц Турки бин Мохаммед аль Сауд, член кабинета министров страны с 2018 года.

Изменения внесли представители Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, делегации Китая не позволили присутствовать в Вестминстер-холле, где выставлен гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II. Погороны королевы назначены на 19 сентября, на них будут присутствовать порядка 500 гостей.