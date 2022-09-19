Село Анучино, Приморский край, , 06:07 — REGNUM В сельской школе в Приморье паника — её атаковали змеи. За последнюю неделю здесь поймали девять гадюк.

Клубок змей omossoroense.com.br

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«Гады приползли в школу после долгих дождей. Первой неприятных гостей обнаружила ночной сторож — трёх гадюк помогли уничтожить муж и сын. Позже ещё шесть нашли в кабинетах и унитазе, затем — ещё три. Убить не получилось — спрятались.

Змееловов в селе нет — женский коллектив школы борется с напастью швабрами. Родители и руководство звонят по инстанциям, но отклика нет. Пока нашествие не закончится, детей просят перевести на дистанционное обучение», — сообщает телеграм-канал Amur Mash.

В комментариях приморцы пишут, что змеи активизировались и в других районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге местный житель скончался после укуса змеи.