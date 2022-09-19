Москва, , 06:05 — REGNUM При любом развитии сценариев напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — вплоть до вооруженного конфликта вокруг Тайваня — экспортные цены на российский уголь будут покрывать затраты добывающих компаний, пишет 19 сентября «Коммерсант» со ссылкой на данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению учёных, поскольку экспорт российского угля в Азию будет сдерживаться не спросом, а логистическими возможностями, даже при развитии кризисного сценария Россия по-прежнему будет вести поставки в АТР на максимальном уровне. Это объясняется тем, что несмотря на снижение цен ($132, $136 и $101 в 2025–2035 годах соответственно), они все равно окажутся существенно выше, чем издержки российских производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2022 года американский президент Джо Байден вновь сделал заявление о том, что США будут защищать Тайвань, если Китай начнет «вторжение». ИПЕМ ожидают начала конфликта вокруг Тайваня в 2027 году.

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