Москва, 19 сентября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. При любом развитии сценариев напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), вплоть до вооруженного конфликта вокруг Тайваня, экспортные цены на российский уголь будут покрывать затраты добывающих компаний, пишет 19 сентября «Коммерсант» со ссылкой на данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По мнению учёных, поскольку экспорт российского угля в Азию будет сдерживаться не спросом, а логистическими возможностями, даже при развитии кризисного сценария Россия по-прежнему будет вести поставки в АТР на максимальном уровне. Это объясняется тем, что, несмотря на снижение цен ($132, $136 и $101 в 2025–2035 годах соответственно), они все равно окажутся существенно выше, чем издержки российских производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2022 года американский президент Джо Байден вновь сделал заявление о том, что США будут защищать Тайвань, если Китай начнет «вторжение». ИПЕМ ожидают начала конфликта вокруг Тайваня в 2027 году.

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