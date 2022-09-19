Екатеринбург, 19 сентября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Свердловскую область вернулась тёплая погода, сообщают синоптики. Тепло в регионе сохранится до конца недели.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

Столбики термометров до пятницы, 23 сентября днём не будут опускаться ниже +19 градусов. Ночью будет холоднее, до — 12 градусов.

Самым жарким днём недели станет вторник, 20 сентября. В этот день в Екатеринбурге потеплеет до +26 градусов. На юге региона и вовсе ожидается до +28 градусов.

По данным синоптиков, потепление в Свердловской области станет последнем в сентябре–октябре 2022 года. В следующие выходные 24–25 сентября днём похолодает до +13 градусов.