Екатеринбург, 19 сентября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ищут подрядчика для обновления Дворца игровых видов спорта. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Начальная сумма контракта составляет 258 млн рублей. Подрядчику вменят в обязанность проведение капитального ремонта фасада здания на Олимпийской набережной, 3. Согласно данным технического задания, целью проведения работ является подготовка спортивного объекта к международному соревнованию в уральской столице в 2023 году. Заявки принимают до 3 октября, победителя определят 4 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Екатеринбурге пройдут Международные летние университетские игры. Участие в них примут более 5 тысяч спортсменов.