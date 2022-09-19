Тайбэй, , 05:45 — REGNUM Один человек погиб, ещё 142 получили травмы разной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,8 на востоке Тайваня. Об этом 19 сентября сообщает газета United Daily News.

Землетрясение

По данным на 23:00 по местному времени (18:00 мск) 18 сентября в результате землетрясения погиб один человек, пострадали 142 человека.

В уезде Хуалянь зарегистрировано самое большое число пострадавших — здесь получили травмы 76 человек. В уезде Тайдун пострадали при подземных толчках 55 человек, четыре человека получили травмы в городе Гаосюн, в городах Синьбэй (Новый Тайбэй) и Таоюань и в уезде Пиндун по двое пострадавших, один человек получил травмы в уезде Цзяи.

Кроме того, в результате землетрясения получили повреждения объекты инфраструктуры, а также мосты автодороги, административные и жилые здания. В некоторых горных районах сошли камнепады, в ряде населённых пунктов было нарушено энергоснабжение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что один человек погиб, 79 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Тайваня.

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