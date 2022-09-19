Николаев, Бывш. УССР, , 05:41 — REGNUM Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким, по данным подпольщиков, сбежал из Николаева в Одессу, опасаясь ударов. Как сообщает 19 сентября РИА «Новости», активисты подготовили листовки о его розыске.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

О точных сроках бегства главы ничего не сообщается, известно лишь, что свое последнее видеообращение из Николаева Ким опубликовал в своем телеграм-канале 11 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на территории б. УССР были поражены семь пунктов управления киевских нацистов. В том числе, речь идет о селе Новороссийское Николаевской области.

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