Магадан, 19 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В рамках реализации национального проекта «Образование» в Магаданской области открылись в школах сразу три центра «Точка роста», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства образования.

Министерство образования Магаданской области «Точка роста»

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«Точки роста» появились в школах посёлков Сеймчан, Синегорье и Стекольный.

По словам специалистов, всего в Магаданской области 11 центров образования технологических и гуманитарных навыков «Точка роста». К концу 2024 года на Колыме их будет 15 — во всех городских округах.

Целью создания центров «Точка роста» является внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей.

С 2021 года деятельность центров образования направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология». Особое внимание уделяется обучению и подготовке педагогов — созданы возможности для повышения квалификации по современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования.

На открытии «Точки роста» в Синегорье руководитель комитета образования Ягоднинского ГО Ирина Чевичелова отметила, что это возможность выйти за рамки урока и теперь ученики смогут получать гораздо больше знаний и развивать способности. Они приобретут навыки работы в команде, определятся с выбором будущей профессии, научатся мыслить на перспективу и прикоснутся к тайнам науки.

Директор школы Андрей Кузьмичев, учителя физики, химии и биологии показали новое оборудование для опытов, исследований флоры и фауны. Старшеклассники познакомились с многофункциональным роботом-манипулятором DOBOT Magician, способным выполнять такие функции, как 3D-печать, составление конструкций из домино, манипуляции с предметами, проигрывание мелодий.

«Центр «Точка Роста» в нашей школе готов принимать в новых классах тех, кто стремится познать мир современных технологий. Уверен, что ребята по достоинству оценят возможности современного развития, которые у них появились благодаря нацпроекту», — прокомментировал «Магаданской правде» Андрей Кузьмичев.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Алтайского края, открыли новые центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».