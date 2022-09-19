Вашингтон, 19 сентября, 2022, 05:35 — ИА Регнум. В Сеть выложили новые ролики с демонстрацией игрового процесса бета-версии Diablo IV. Они были опубликованы 18 сентября на форуме Reddit.

Иван Шилов ИА REGNUM Diablo IV

Всего пользователь платформы с ником iV1rus012 опубликовал два ролика, один длительностью пять минут, другой — 43 минуты. В них показана ранняя сборка игры с демонстрацией игрового процесса за Варвара (класс персонажа). Зрители могут видеть, как геймер выполняет несколько квестов, он также демонстрирует способности героя и дерево навыков. Стоит отметить, что некоторые локации, по которым перемещается персонаж, выглядят незавершёнными.

Напомним, в августе 2022 года в сеть утекла информация о бета-версии Diablo IV, которая вызвала бурные дискуссии в среде поклонников франшизы. Компания Blizzard планирует выпустить новую игру серии в 2023 году на ПК и консолях.