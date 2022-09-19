Донецк, 19 сентября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В рядах киевских боевиков на территории Донбасса чаще стали встречаться темнокожие иностранные наёмники. Об этом 19 сентября рассказал боец подразделения разведки ВС РФ на угледарском направлении в беседе с РИА Новости.

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Разведчик с позывным «Ладан» уточнил, что наёмники с тёмным цветом кожи стали встречаться в рядах киевских карателей значительно чаще, чем в первые месяцы спецоперации.

«Именно темнокожие люди. Когда вели наблюдение скрыто, видели их, перемещающихся. Как раз там был светлый фон, светлый песок — они на нем очень хорошо выделялись. Дело именно не в форме, а в цвете кожи», — пояснил российский военнослужащий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, иностранные наёмники вместе с киевскими карателями расстреливали мирных жителей в Харьковской области после перегруппировки российских ВС.