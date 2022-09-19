Берлин, 19 сентября, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Поставляя оружие Киеву, германские власти отказываются от особых отношений с Россией, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. В интервью РИА Новости он также напомнил, что именно эти особые отношения выделяли немцев из рядов коллективного Запада, позволяли ФРГ выступать в качестве посредника, лучше других понимающего Россию и её интересы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Но достигнутый широкий внутриполитический консенсус, который действовал на протяжении десятилетий, остался в прошлом, раз Германия начала отправки оружия, тем более тяжёлой техники.

«Особенно если речь зайдёт о поставках боевых танков и БМП, что сейчас весьма активно обсуждается», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Берлин перешёл красную черту, когда начал поставлять киевскому нацистскому режиму летальные виды вооружений, Сергей Нечаев заявил 12 сентября 2022 года.

По его словам, этого нельзя было делать из-за моральной и исторической ответственности Германии перед народом России за преступления немецкого нацизма во время Великой Отечественной войны.

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