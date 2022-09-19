Владивосток, 19 сентября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Во Владивостоке 23–25 сентября пройдёт первый уличный гастрономический фестиваль «От Арктики до Дальнего Востока» — планируется участие более 100 шеф-поваров и рестораторов от Мурманской области до Камчатского края.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Вкусная еда

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«Гостям представят более 200 блюд и напитков из разных регионов страны. Все средства, которые планировались на финансирование развлекательной части фестиваля решено направить на гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Мероприятие проходит в рамках форума Ростуризма «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности», — сообщил в своём телеграм-канале мэр Владивостока Константин Шестаков.

Фестиваль состоится на центральной площади столицы Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 17–18 сентября провели военно-патриотический фестиваль «Найди себя».