Омск, , 05:10 — REGNUM Во время исполнения одного из номеров на представлении цирка Филатовых в Омске гимнастка сорвалась, не удержавшись за ноги партнёра. Девушка упала с высоты и была госпитализирована, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Гимнастка Марина Александрова © ИА REGNUM

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Гимнастка пролетела около трёх метров. Известно, что она находится в сознании. О том, какие девушка получила травмы, не сообщается.

В цирке Филатовых отметили, что номер выполнялся без страховки, гимнастка была опытной и подготовленной к таким инцидентам — она отрабатывала техники падения. В пресс-службе труппы подчеркнули, что здоровью девушки ничего не угрожает и она вернётся к выступлениям после реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Москве в цирке имени Никулина гимнастка сорвалась с высоты 25 метров. Во время осмотра у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.