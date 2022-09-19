Москва, 19 сентября, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Установка регуляторами квот на ввоз импортных семян до конца 2022 года может стать проблемой, предупредили в Российском зерновом союзе. В обращении к президенту РФ Владимиру Путину, которое подписали представители сразу нескольких организаций, в частности, сказано, что, если власти ограничат использование импортных семян, падения урожайности, сокращения объемов производства и усиления санкционного давления не избежать.

Кукуруза

О том, что Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС получат право устанавливать квоты на ввоз импортных семян, сообщают «Известия». Основной разработчик документа — Минсельхоз — считает, что данная инициатива позволит активнее развивать отечественное семеноводство. Ведь речь идет об иностранных семенах картофеля, пшеницы, кукурузы и других культур, от которых у России имеется зависимость.

Однако бизнес напомнил, что зарубежные поставщики, а это частные компании, продолжают работать в России. Они инвестируют в строительство семенных заводов и селекционных центров, заявляют, что готовы продолжать работу в стране. В такой ситуации «необдуманные действия по квотированию ввоза способны остановить иностранные инвестиции в отечественную селекцию», уверены авторы письма.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за рубежа в Россию завозится до 97% семян сахарной свеклы, до 77% подсолнечника, кукурузы — до 50%, картофеля — до 30%. При таком положении дел заменить все эти виды семян одномоментно российской продукцией будет практически невозможно.

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