Донецк, 19 сентября, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Автомобиль, в котором ехали командир батальона «Восток» Александр Ходаковский и глава общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин, подорвался на мине и попал под обстрел по пути в Николо-Васильевский монастырь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщил Кормухин в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Как уточнил Кормухин, командир батальона «Восток» предложил съездить в Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе. Монастырь постоянно обстреливают киевские боевики, и было принято решение пообщаться с монахами, чтобы принять решение об их эвакуации.

По словам Кормухина, в непосредственной близости от линии соприкосновения, уже на подъезде к монастырю, два автомобиля подорвались на минах, а затем начался обстрел со стороны киевских боевиков.

Из-за обстрела автомобили получили существенные повреждения, поэтому доехать до монастыря так и не удалось. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле города Донецка со стороны киевских карателей снарядами натовского калибра.