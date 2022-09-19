Ереван, , 15:29 — REGNUM В Армении растут русофобские настроения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Владимир Путин и Никол Пашинян Kremlin.ru

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«Русофобские настроения растут в Армении с каждым днём. На меня за два дня было два нападения, вплоть до физического контакта, за то, что я поддерживаю Россию. И даже те люди, которые не являются никакими русофобами, они не понимают, почему ничего не происходит, почему нет никакой поддержки со стороны России. Да, мы сами ничего не делаем, да, наша власть сама несёт нас в эту бездну и да, известно, что наша власть нарушала договорённости с той же Россией. Но надо понимать, что это та же спланированная работа армянской власти и Запада по дискредитации России. И сейчас, я думаю, России надо принимать очень тяжёлые решения: либо терять Закавказье полностью, либо более активно участвовать в конфликте», — сказал эксперт.

Напомним, что после начала боевых действий на границе с Азербайджаном Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о помощи.