Анадырь, , 04:45 — REGNUM На Чукотке навигации-2022 подходит к концу — объём запланированных рейсов почти выполнен.

Северный завоз Mil.ru

«На 2022 год в Чукотский АО было запланировано 18 рейсов. К середине сентября выполнили уже 20. Динамика хорошая — это более чем в три раза больше аналогичного периода 2021 года. Линия FESCO работает стабильно, по графику.

На 16 сентября на Чукотку доставили: 84% плана по продуктам питания, 78% запланированного объёма лекарств, 98% грузов для реализации нацпроектов, 50% дизельного топлива и 55% угля. Топливная навигация идёт в графике. Работа продолжается. Завершить навигацию в этом году планируем в обычные сроки — в октябре», — сообщили в своём телеграм-канале губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная система Якутии будет постепенно перестраиваться из-за смены сезона. В конце сентября в республике начнут закрывать паромные переправы.