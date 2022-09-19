Москва, , 04:43 — REGNUM Сдерживать поставки угля из России в страны Азиатско-Тихоокенского региона будут не спрос или проблемы отношений между странами Азии, а возможности логистики. Цены на уголь будут покрывать затраты его российских производителей даже в случае вооружённого конфликта на Тайване, считают в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Уголь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В соответствии с наиболее вероятным сценарием, спрос на уголь в странах АТР будет расти. С точки зрения предложения поставки России будут находиться на максимальном уровне, а цены на этот вид топлива, как предполагается, к 2030 году возрастут до $158 за тонну. Себестоимость угля на этот момент будет составлять порядка $66.

« Расширение Восточного полигона и развитие портовых мощностей заставляют искать ответ на вопрос о перспективах рынках угля АТР хотя бы на ближайшие 10–15 лет. Перспектива строительства портов-призраков или простаивающих железнодорожных узлов и линий является пугающей для всех участников — бизнеса, государства », — говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме обсуждалось строительство мостового переход через реку Амур между населёнными пунктами Мохэ (Китай) и Джалинда (Амурская область). Предполагается, что этот путь позволит ощутимо разгрузить Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, а также сократить расстояние доставки грузов более, чем на 2000 км. В основном по этой дороге намерены поставлять уголь из Якутии.