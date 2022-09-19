Мехико, , 04:41 — REGNUM Как минимум четыре человека, в том числе один ребёнок, стали жертвами непогоды, обрушившейся на мексиканский штат Мехико. Об этом 18 сентября сообщило агентство Quadratín.

Ливень Newdesignfile.com

Мощные ливни вызвали наводнение из-за резкого подъёма воды в реке Сан-Фелипе в муниципалитете Тлатлайя. Бурным потоком, в который превратилась река, унесло шесть жилых домов. Несколько человек числятся пропавшими без вести, ведутся поисково-спасательные работы.

К ликвидации последствий разгула стихии властями были привлечены более 250 военнослужащих. Идёт оценка материального ущерба, причинённого непогодой.

При этом согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие 24 часа метеоусловия в регионе будут оставаться сложными. Жителей штата призвали соблюдать осторожность, внимательно следить за оповещениями сил гражданской обороны и быть готовыми к эвакуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных ливнях в некоторых районах Москвы.

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