Прага, , 04:41 — REGNUM Антироссийская политика, которую под влиянием западных союзников проводит премьер-министр Чехии Петр Фиала, стала объектом критики со стороны обозревателя газеты Parlamentní listy Михала Малы. Чиновника обвинили в подлом вытягивании страны в конфликт с Россией.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Михала Малы, безвозмездная финансовая помощь и вооружение, поставляемые киевскому террористическому режиму, представляют угрозу чешским гражданам.

Кроме того, Петр Фиал отстаивает принцип коллективной вины: «кто русский — тот враг», — считает Малы. По его мнению, чтобы скрыть собственную несостоятельность, «послушный слуга Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки» Петр Фиала лжет, что Чехия находится в состоянии войны в Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Прага продолжит оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь киевскому режиму, Петр Фиала заявил на мероприятии в честь годовщины ввода войск СССР в Чехословакию в августе 2022 года.

Помимо этого Фиала заявил, что Чехия будет оказывать помощь киевскому режиму и в послевоенном восстановлении городов.

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