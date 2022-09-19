Варшава, , 04:24 — REGNUM Противостоять незаконному лишению Венгрии финансирования со стороны Евросоюза будет Польша. Такое заявление сделал 18 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, его слова приводит Польское агентство печати.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша будет решительно выступать против любых действий европейских институтов, которые намерены незаконно лишить какие-либо государства-члены средств, в данном случае, в частности, Венгрию», — указал Моравецкий.

Кроме того, Моравецкий отметил, что венгерское правительство, насколько он может судить по поступающим данным из Венгрии и из Бельгии, подготовило план действий по погашению спора с Еврокомиссией.

Напомним, Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности для защиты бюджета Европейского союза. Это означает заморозку около €7,5 млрд. выплат Евросоюза Будапешту в связи с коррупцией. Экстренное заседание коллегии ЕК по данному вопросу было созвано в выходной день, 18 сентября, что уже является чрезвычайным шагом для европейского сообщества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Венгрии рассчитывают подписать с Европейской комиссией соглашение о предоставлении Будапешту доступа к средствам Евросоюза до конца 2022 года.

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