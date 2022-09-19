Анадырь, , 04:22 — REGNUM Самые низкие пенсионные выплаты зафиксированы в Дагестане, самые высокие — на Чукотке. Разница между размерами пенсий в этих регионах достигает 15 тыс. рублей, данные статистики привела заместитель декана экономического факультета Российского университета дружбы народов Елена Григорьева в интервью «Прайм».

Пенсия Misanec.ru

Читайте также: Жители РФ назвали размер пенсии для комфортной жизни

«На 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО, её размер составил 27 тысяч 842 рубля. Самый маленький — в Дагестане — в размере 12 тысяч 627 рублей», — отметила Елена Григорьева.

Она подчеркнула, сто размеры пенсий сильно отличаются даже в пределах одного региона, а между разными субъектами разница может быть двухкратной. Своё заявление Елена Григорьева обосновала данными ежегодных и ежеквартальных мониторингов. Самые высокие пенсии, по её словам, получают те, что работал политиками, чиновниками, артистами и космонавтами.

Как сообщало ИА REGNUM, размер будущей пенсии, который обеспечил бы жителям России комфортный уровень жизни, должен составлять 39 тыс. 638 руб., это в 2,3 раза больше средней выплаты в апреле 2022 года, которая составляла порядка 17 тыс. рублей.