Москва, 19 сентября, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Дефицит автозапчастей и комплектующих, спровоцированный санкциями и сбоями логистики, спровоцировал обсуждение вопроса о введении моратория на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

Как сообщает 19 сентября «Коммерсант», по закону ремонт по гарантии автопроизводитель должен осуществить в течение 45 дней. В сложившихся условиях автоконцерны и дилеры рискуют стать банкротами из-за гигантских неустоек, которые порой превышают стоимость самой машины.

Так, за каждый день просрочки ремонта начисляется пеня в 1% от стоимости товара, или 365% годовых. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в случае годовой задержки ремонта автомобиля стоимостью 3,5 млн руб. неустойка составит 6,4 млн руб., а с учетом штрафа — 10,5 млн руб.

Предложение запретить взыскание неустоек вместе с обоснованием получили в Минэкономики и в Минпромторге. Оценку инициативе уже дали специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве полагают, что реализация предложений неминуемо приведет к недобросовестному использованию «моратория на ответственность», массовому отказу от ремонтов транспортных средств. Это приведёт к снижению качества клиентского сервиса и непрогнозируемому затягиванию сроков ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, общая стоимость новых автомобилей, проданных в России в июле 2022 года, составила 70,6 млрд рублей. Наибольшая часть затрат (34%) пришлась на автомобили китайских брендов. На долю отечественного автопрома по итогам месяца пришлось 14% затрат.

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