Генсек ООН назвал маловероятными скорые переговоры Путина и Зеленского
Вашингтон, 19 сентября, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским вряд ли состоятся в ближайшей перспективе, провести их будет сложно. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости.
Читайте также: Песков оценил возможность переговоров Путина и Зеленского в Турции
При этом он выразил готовность содействовать этим переговорам, хоть и считает их пока маловероятными.
Причиной того, что шансы на переговоры минимальны, он назвал то, что обе стороны по-прежнему отстаивают свои цели, которые не совпадают.
Как сообщало ИА REGNUM, прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским возможны только после того, как предварительную работу проделают делегации переговорщиков, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.