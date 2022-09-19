Вашингтон, 19 сентября, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским вряд ли состоятся в ближайшей перспективе, провести их будет сложно. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости.

Un.org Антониу Гутерреш

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При этом он выразил готовность содействовать этим переговорам, хоть и считает их пока маловероятными.

«Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложно провести прямые переговоры между двумя президентами», — отметил Антониу Гутерреш.

Причиной того, что шансы на переговоры минимальны, он назвал то, что обе стороны по-прежнему отстаивают свои цели, которые не совпадают.

«Очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться», — подчеркнул генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским возможны только после того, как предварительную работу проделают делегации переговорщиков, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.