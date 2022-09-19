Ереван, , 15:14 — REGNUM Армянской общественности необходимы видимые и осязаемые действия со стороны России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Микаэл Бадалян

Армения запросила помощи у ОДКБ по 4-й статье договора, то есть военной помощи. ОДКБ в ней отказала. После этого секретарь Совета безопасности Армении сказал, что Ереван ещё раз запросил военную помощь у ОДКБ, но она её не оказала, но Армения требует оказать её немедленно. Вопросов к ОДКБ, конечно, очень много, но при этом очень странно звучат такие призывы об оказании военной помощи извне в то время, когда в стране не объявлено военное положение, когда не объявлена мобилизиция, когда ничего не делается для укрепления собственных границ. Если мы сами не хотим себе оказывать военную помощь, почему кто-то другой должен её предоставлять? При этом, конечно, очень хотелось бы более активной позиции России. Мы прекрасно понимаем, что идёт СВО, что ситуация там непростая, но у нас есть союзнические отношения. Мало кто знает, что 102-я российская военная база, расположенная в Гюмри, сейчас пустая, на ней никого нет, потому что весь личный состав стоит на границе. Но так как об этом никто не знает, то люди считают, что Россия совсем ничего не делает. Более того, я даже знаю, что российские сотрудники разных структур, оказывают поддержку нашим постам, и я сам в этом участвовал и содействовал. Но если от России не будет видимых действий, осязаемых, которые увидят все, то русофобские настроения взлетят здесь до невероятных высот.