Архангельск, , 04:04 — REGNUM Арбитраж Архангельской области прекратил производство по делу о несостоятельности застройщика — ООО «КП Очередь 4», которое инициировала публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Истцу была возвращена госпошлина. Определение судьи Радюшина может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока обнародована только результативная часть определения, из которой следует лишь то, что производство по делу прекращено, но причины этого не сообщаются.

Напомним, одновременно с этим иск был подан и к другому московскому юрлицу — ООО «КП Очередь 2».

Спор слушался с августа 2022 года.

Компания «КП Очередь 4», фигурирующая в открытых источниках как часть группы «М1 Девелопмент», в единый реестр юрлиц включена с 2018 года. Собственник — Максим Повалюхин. ООО «КП Очередь 2» также принадлежит Повалюхину. За первым юрлицом числится строительство дома в Северодвинске — на улице Победы. Его должны сдать, судя по данным из единой информсистемы жилищного строительства, к концу 2022 года.