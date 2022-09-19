Банкротный иск, поданный к застройщику дома в Северодвинске, вернули истцу
Архангельск, 19 сентября, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Арбитраж Архангельской области прекратил производство по делу о несостоятельности застройщика — ООО «КП Очередь 4», которое инициировала публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Истцу была возвращена госпошлина. Определение судьи Радюшина может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.
Пока обнародована только результативная часть определения, из которой следует лишь то, что производство по делу прекращено, но причины этого не сообщаются.
Напомним, одновременно с этим иск был подан и к другому московскому юрлицу — ООО «КП Очередь 2».
Спор слушался с августа 2022 года.
Компания «КП Очередь 4», фигурирующая в открытых источниках как часть группы «М1 Девелопмент», в единый реестр юрлиц включена с 2018 года. Собственник — Максим Повалюхин. ООО «КП Очередь 2» также принадлежит Повалюхину. За первым юрлицом числится строительство дома в Северодвинске — на улице Победы. Его должны сдать, судя по данным из единой информсистемы жилищного строительства, к концу 2022 года.