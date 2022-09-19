Архангельск, 19 сентября, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Арбитраж Архангельской области прекратил производство по делу о несостоятельности застройщика — ООО «КП Очередь 4», которое инициировала публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Истцу была возвращена госпошлина. Определение судьи Радюшина может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Пока обнародована только результативная часть определения, из которой следует лишь то, что производство по делу прекращено, но причины этого не сообщаются.

Напомним, одновременно с этим иск был подан и к другому московскому юрлицу — ООО «КП Очередь 2».

Спор слушался с августа 2022 года.

Компания «КП Очередь 4», фигурирующая в открытых источниках как часть группы «М1 Девелопмент», в единый реестр юрлиц включена с 2018 года. Собственник — Максим Повалюхин. ООО «КП Очередь 2» также принадлежит Повалюхину. За первым юрлицом числится строительство дома в Северодвинске — на улице Победы. Его должны сдать, судя по данным из единой информсистемы жилищного строительства, к концу 2022 года.