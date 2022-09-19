Токио, , 03:57 — REGNUM Как минимум 41 человек пострадал из-за тайфуна «Нанмадол», который обрушился на японский остров Кюсю. Об этом 19 сентября сообщил телеканал NHK.

Тайфун

Эпицентр тайфуна находится сейчас в районе префектуры Фукуока на севере острова Кюсю и продвигается на северо-восток со скоростью около 4 м/сек. Скорость ветра в границах тайфуна достигает 35 м/сек, скорость отдельных порывов составляет 50 м/сек.

В результате разгула стихии около 300 тыс. домохозяйств остались без энергоснабжения. Как уточнили в компании Kyushu Electric Power, только на Кюсю без света остались 294 тыс. домов. Проливные дожди, которые принёс тайфун, уже вызвали подтопления и подъём воды в реках на острове Кюсю.

Как прогнозируют метеорологи, тайфун будет продолжать движение на северо-восток и может достичь центральной части Японии к утру 20 сентября. Рекомендации об эвакуации в связи с приближением тайфуна получили уже более 9 млн жителей страны. Из-за экстремальных погодных условий были отложены более 700 внутренних авиарейсов, прервано железнодорожное сообщение в регионах, попавших под удар стихии, а также перестали работать паромы, в том числе в столичном регионе, связывающие Токио с префектурами Тиба и Каганава.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 пострадавших от тайфуна «Нанмадол» в Японии.

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