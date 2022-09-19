Москва, 19 сентября, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Уже с 1 октября 2022 года миллионы бюджетников могут рассчитывать на повышение окладов. Однако, как уточнил агентству «Прайм» доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, речь идет только о тех категориях граждан, которые не попали под действие майских указов президента.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

Это спасательные центры МЧС, учреждения социальной сферы и гидрометеорологические службы, центры гигиены Роспотребнадзора, центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационные центры для инвалидов и ряд других категорий.

Поскольку финансирование будет осуществляться не из федерального, а из региональных бюджетов, то конкретные размеры выплат будут значительно отличаться. Остальным профессиональным группам придётся ждать повышения окладов с 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля 2022 года представить конкретные предложения об увеличении пенсий, зарплат бюджетников, соцвыплат, МРОТ.

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В августе 2022 года депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») заявила, что в России для запуска производства в условиях импортозамещения необходимо осуществить общее повышение заработных плат, пенсий и пособий.

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