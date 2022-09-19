Лондон, , 03:54 — REGNUM Власти Великобритании распространили сообщение, в котором обратились к гражданам с просьбой больше не занимать очередь для того, чтобы простится с королевой Елизаветой II. Время ожидания возможности подойти к её гробу в Вестминстерском дворце, составляет порядка восьми часов, сообщило в соцсетях британское Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.

Гроб Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Пожалуйста, не пытайтесь встать в очередь», — призвало ведомство британцев.

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм простоял в очереди на прощание с Елизаветой II 12 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября. Ожидается, что на них будут присутствовать порядка 500 гостей.