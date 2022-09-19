Уфа, 19 сентября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Арбитраж Башкирии 14 ноября 2022 года планирует начать рассмотрение крупного финансового иска АО «Региональный фонд» к футбольному клубу «Уфа». Сумма фигурирует как долг по займу и проценты. Истец требовал наложения ареста на имущество клуба, но суд отклонил просьбу об обеспечительных мерах, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление поступило в суд 9 сентября 2022 года совместно с заявлением об обеспечении иска на общую сумму 105 609 589,04 рубля.

В качестве обеспечения истец просил об аресте движимого и недвижимого имущества ответчика, включая денежные средства, — в пределах суммы иска.

Своё требование истец обосновал тем, что, распоряжаясь имуществом, ответчик может «причинить значительный ущерб истцу» и затруднить исполнение решения. Суд доводы не убедили.

В материалах дела также уточнялось, что по договору займа от 17 сентября 2021 года обязательства заёмщика подкреплены залогом здания на улице К. Абрамовой, 5 в Уфе, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения ГУП «Башавтотранс». Залоговая стоимость объекта — 190 750 000 рублей.

В ЕГРЮЛ АНО «Футбольный клуб «УФА» зарегистрировано в феврале 2009 года. По итогам 2021 года выручка составила 179,726 млн рублей, а чистая прибыль — 78,7 млн рублей.