Вашингтон, 19 сентября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Заявление о готовности Соединённых Штатов встать на защиту Тайваня в случае «вторжения» Китая на остров сделал глава Белого дома Джозеф Байден 18 сентября в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Американский лидер ответил положительно на вопрос о том, встанет ли США на сторону Тайваня в случае начала военной агрессии со стороны Пекина.

При этом Байден подчеркнул, что несмотря на сотрудничество с Тайбеем, Вашингтон не поощряет стремления властей Тайваня к независимости от Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало что власти Китая заявили решительный протест Соединенным Штатам после того, как Комитет Сената США по международным отношениям одобрил Акт о политике в отношении Тайваня от 2022 года. По мнению властей КНР, законопроект нарушает принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике Китая и США. В Китае подчеркнули, что рассматривают акт как вмешательство во внутренние дела КНР и как послание серьёзных и неправильных сигналов сепаратистским силам «независимости Тайваня».