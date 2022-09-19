Москва, , 07:10 — REGNUM Система госзакупок в сфере укладки и эксплуатации путей трамвая и метро Москвы приведена к единым стандартам. Об этом 19 сентября сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Комплект документации внесен в Единую автоматизированную информационную систему торгов Москвы. Теперь все госзакупки деталей для эксплуатации и ремонта городских путей трамвайной сети и метрополитена будут проходить по единым стандартам с использованием типовой документации», — отметила Багреева.

Ожидается, что подобные меры позволят оптимизировать процесс подготовки закупочной документации, благодаря чему чиновники смогут потратить сэкономленное время с большей для жителей города пользой.

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