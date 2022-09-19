Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Американский президент Джо Байден 19 сентября заявил об окончании пандемии COVID-19.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пандемия окончена», — подчеркнул американский лидер.

В интервью телекомпании CBS он также отметил, что в США всё еще много работают над этим, но уже никто не носит масок, мол «все, похоже, в хорошей форме».

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о коронавирусе заговорили в конце декабря 2019 года. Тогда из китайского города Ухань начали приходить сообщения о госпитализации по меньшей мере 27 человек с пневмонией неизвестного происхождения. С этого времени скончались более 6 524 990 человек. США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID-19.

Врач-вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Пётр Чумаков предположил, что в предыдущие два года проводились эксперименты, задачей которых было вызвать пандемию коронавируса и потом остановить её. Он отметил, что есть много лиц, которые заинтересованы в пандемии, чтобы иметь инструмент в виде болезнетворного вируса.

Через несколько лет вероятно столкновение человечества с ещё более серьезной пандемией, чем коронавирус, обещал 15 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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