Вашингтон, 19 сентября, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Окончательное решение о возможном участии в предстоящих президентских выборах ещё не принял американский лидер Джозеф Байден. Об этом политик заявил 18 сентября в интервью телеканалу CBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Как уточнил глава Белого дома, намерение баллотироваться на второй президентский срок у него есть, но «твёрдого решения» по данному вопросу он ещё не принял.

«Я делаю свою работу, я буду делать эту работу, и в разумные временные рамки после этого… избирательного цикла, переходя в следующий год, я вынесу суждение, что делать», — добавил Байден.

Под избирательным циклом Байден подразумевает промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в стране в ноябре текущего года. По итогам выборов будет сформирован новый состав палаты представителей, а также часть сената. Выборы президента США запланированы в стране на 2024 год.