Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Американский президент Джо Байден, известный своими не всегда адекватными заявлениями, сказал, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Киева с помощью энергоносителей.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью телеканалу CBS он заявил что США находится в «гораздо лучшей форме», и что у российского президента ничего не получится.

По словам Байдена, Америка будет поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется, так как цена, которую платит народ б. УССР за эту войну, чрезвычайно высока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что не считает происходящее в мире новой холодной войной.

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