Бухарест, , 02:59 — REGNUM Бывший руководитель министерства иностранных дел Румынии Андрей Марга подчеркнул, что не отказывается от своего мнения о границах территории б. УССР после того, как Киев выразил возмущение по поводу его высказываний. Экс-глава МИД Румынии настаивает на том, что границы должны быть естественными, историческими, сообщил телеканал Digi24.

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По мнению Андрея Марга, территория б. УССР должна вернуть России Донбасс и Крым, Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, а Румынии — Буковину.

«Мои утверждения соответствуют исторической правде, международному праву и общим интересам, а не сегодняшней пропаганде, которая послезавтра будет считаться ошибкой», — уверен Андрей Марга.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство киевского режима в Бухаресте назвало неприемлемыми слова экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о разделе части территории б. УССР между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей.