Одесса, Бывш. УССР, , 02:54 — REGNUM Идею о демонтаже памятника российской императрице Екатерине II в Одессе категорически отверг мэр города Геннадий Труханов. Об этом глава Одессы написал 18 сентября в социальных сетях.

Памятник Екатерине II в Одессе HOBOPOCC

Как указал Труханов, он категорически против избирательного подхода к истории. По мнению главы Одессы, прошлое надо не вымарывать, а переосмыслять, так как забвение истории может привести к фатальным ошибкам в будущем.

Труханов указал, что в Одессе можно создать парковый комплекс «Имперского и Советского прошлого», на территории которого могут быть размещены все спорные сооружения и памятники.

Напомним, кампания за снос памятника Екатерине II, который является одним из символов города, развернулась среди жителей б. УССР летом текущего года. На сайте Владимира Зеленского была размещена петиция, автор которой предлагал заменить памятник Екатерине II в Одессе на памятник американскому порноактёру. Зеленский предложил изучить вопрос горсовету Одессы.

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