Вашингтон, 19 сентября, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Америка продолжает агрессивную риторику по тайваньскому вопросу. Президент Джо Байден 19 сентября вновь сделал заявление о том, что США будут защищать Тайвань, если Китай начнет «вторжение», сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Напомним, в соответствии с политикой «единого Китая» США не признают Тайвань отдельным от Китая государством. А в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года США обязуются предоставить Тайваню оружие для его защиты.

О готовности вступить в военный конфликт с Китаем в случае его военного вторжения на Тайвань американский лидер заявлял в мае 2022 года. Впрочем, слова президента США, которого частенько обвиняют в старческом слабоумии, не раз приходилось корректировать его сотрудникам.

Так было и в мае: тогда Белый дом быстро преуменьшил значение слов президента, заявив, что они не отражают изменений в политике США, мол, позиция Америки относительно Тайваня не изменилась и по-прежнему соблюдает политику «единого Китая».

У Китая есть свой собственный темп в решении тайваньского вопроса, и его не изменить американским политикам, считает сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

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