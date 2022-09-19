Лондон, , 02:30 — REGNUM Принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, позволяющей создать «международный компенсационный механизм» для присвоения замороженных Западом российских активов пытается добиться киевский режим. Об этом 18 сентября сообщила британская газета Guardian.

Национальный Банк б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Киев хочет убедить своих западных союзников поддержать предложение, которое позволит в договор мирного урегулирования с Москвой включить компенсацию за проведение Россией спецоперации на территории б. УССР. При этом киевский режим намерен добиться использования в своих целях российских активов, замороженных в результате западных санкционных мер.

С целью присвоения российских государственных активов за рубежом киевский режим лоббирует принятие Генассамблеей ООН резолюции, которая станет основой для создания международного механизма, позволяющего запустить операцию по конфискации активов России. Речь идёт о фактической краже российских государственных активов на сумму около 300 млрд долларов, а также активов российских бизнесменов, попавших под санкции.

Указывается, что заморозка активов российского Центробанка, а также активов российских предпринимателей предусмотрена британским и европейским законодательством, но механизм конфискации, а уж тем более, передачи активов третьей стороне, не предусматривается.

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