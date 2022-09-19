Запорожье, Бывш. УССР, , 02:26 — REGNUM В Запорожье 19 сентября вновь неспокойно: после серии взрывов ВСУ город погрузился во тьму — пропал свет. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, прозвучало не менее восьми взрывов. При этом часть из них (не менее трёх) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спокойной ночи всем добрым людям, а бандерлоги пусть трясутся от страха!», — пожелал Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий известил о том, что в последние дни новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков не было, радиационный фон на объекте в норме.

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