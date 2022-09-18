Запорожье осталось без света после ракетных ударов
Запорожье, Украина, 19 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. В Запорожье 19 сентября вновь неспокойно: после серии взрывов ВСУ город погрузился во тьму — пропал свет. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, прозвучало не менее восьми взрывов. При этом часть из них (не менее трёх) сопровождалась очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены.
«Спокойной ночи всем добрым людям, а бандерлоги пусть трясутся от страха!» — пожелал Владимир Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий известил о том, что в последние дни новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков не было, радиационный фон на объекте в норме.
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