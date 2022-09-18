Запорожье, Украина, 19 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. В Запорожье 19 сентября вновь неспокойно: после серии взрывов ВСУ город погрузился во тьму — пропал свет. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, прозвучало не менее восьми взрывов. При этом часть из них (не менее трёх) сопровождалась очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Спокойной ночи всем добрым людям, а бандерлоги пусть трясутся от страха!» — пожелал Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий известил о том, что в последние дни новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков не было, радиационный фон на объекте в норме.

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