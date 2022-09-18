Москва, 19 сентября, 2022, 02:18 — ИА Регнум. На политическую жизнь Великобритании влияют семь факторов, которые могут привести к отмене монархии. Об этом заявил в своём телеграм-канале российский политолог Сергей Марков.

Dan Marsh Карл III

Читайте также: «Мама, я стал королем» — Карл III обратился к британцам

Он назвал возможным отказ от продолжения следования монархической форме правления. Главной причиной этого может стать общий рост в Великобритании и в мире в целом антимонархических настроений, считает эксперт. Параллельно с этим всё больше на страну влияют Соединённые Штаты Америки, где форма правления — республика.

«К королю Карлу нет такого личного уважения как к королеве Елизавете, которая была еще офицером во время второй мировой войны. Есть антипатия в связи с его косвенной ответственностью за гибель принцессы Дианы», — также отметил Сергей Марков.

Он также подчеркнул, что Карл III любит высказываться по острым социальным вопросам и имеет много политических антипатий.

«Возможно, что король Карл окажется последним монархом на троне Британии. А после него Британия станет республикой», — предположил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Карл III стал королём 9 сентября после смерти его матери, королевы Елизаветы II.