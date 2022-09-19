Брюссель, , 02:12 — REGNUM Если Россия не прекратит спецоперацию на территории б. УССР, Евросоюз может рассмотреть вопрос введения санкций против российской платежной системы «Мир», заявил «Известиям» представитель ЕС Петер Стано. По его словам, страны ЕС обсуждают эти вопросы, но пока эти дискуссии «‎носят конфиденциальный характер‎».

Карта «Мир»

Опрошенные изданием эксперты тоже допускают, что под страхом санкций от «‎Мира»‎ могут отказаться крупные банки, но на их место придут небольшие банки, основным партнером которых станет НСПК.

«При этом они не будут ориентироваться на работу с западными институтами, а также на операции с долларами и евро», — считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Как сообщало ИА REGNUM, пока ни НСПК, ни «‎Мир»‎ не попали в санкционные списки Евросоюза или США — меры затрагивают только ее руководителя. Тем не менее, о готовности предпринимать действия в отношении поддерживающих их использование за пределами территории России уже заявило управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», полагают, что подобные шаги Вашингтона могут значительно затормозить расширение географии приёма карт «Мир», а также навредить сотрудничеству с теми странами, где они уже принимаются.

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