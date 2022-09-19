Москва, 19 сентября 2022, 02:02 — REGNUM Общая стоимость товаров, ввозимых в Россию по параллельному импорту, по итогам года составит не менее 20 млрд долларов. Об этом заявил в интервью газете «Известия» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
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По его словам, действие механизма параллельного импорта в 2023 году будет продлено в зависимости от того, будут ли поставлять свои товары в Россию иностранные правообладатели и получится их заместить с помощью российских производств. Более долгосрочные прогнозы делать некорректно, подчеркнул Денис Мантуров.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России продлит параллельный импорт на весь 2023 год. Соответствующее решение уже подготовлено, отмечал ранее глава Минпромторга России.