Москва, , 02:02 — REGNUM Общая стоимость товаров, ввозимых в Россию по параллельному импорту, по итогам года составит не менее 20 млрд долларов. Об этом заявил в интервью газете «Известия» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Денис Мантуров (сс) Сергей Крестов

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«По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на $9,4 млрд (только за август $3,1 млрд). Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее $20 млрд», — отметил Мантуров.

По его словам, действие механизма параллельного импорта в 2023 году будет продлено в зависимости от того, будут ли поставлять свои товары в Россию иностранные правообладатели и получится их заместить с помощью российских производств. Более долгосрочные прогнозы делать некорректно, подчеркнул Денис Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России продлит параллельный импорт на весь 2023 год. Соответствующее решение уже подготовлено, отмечал ранее глава Минпромторга России.