Лондон, , 01:43 — REGNUM Встречи в Лондоне на траурной и похоронной церемониях прощания с королевой Великобритании Елизаветой II очень ценны, но не помогут найти новых идей по решению мирным путём конфликта на территории б. УССР. Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 18 сентября в эфире вечернего выпуска новостей на немецком телеканале ZDF.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kremlin.ru

Как рассказал политик, в Лондон на траурную церемонию прибыли 235 делегаций из разных стран мира, и властям Великобритании пришлось доставлять государственных гостей к Букингемскому дворцу на автобусах.

«Я нисколько не расстраиваюсь из-за того, что здесь (в Лондоне) пришли к идее доставить государственных гостей к Букингемскому дворцу на автобусах. Сюда на самолетах прибыли 235 делегаций, которые нужно было доставить через городское движение Лондона, и которым необходимо выразить свои соболезнования новому королю. Это сложная задача для организаторов, и британцы справились с ней отлично», — отметил президент Германии.

По словам Штайнмайера, благодаря такому способу передвижения по городу, у него и у других глав государств появилась отличная возможность для общения и обсуждения в неофициальной обстановке важных вопросов. Как уточнил политик, он побеседовал с главами Ганы, Эфиопии, Франции, Словении, Молдавии и скандинавских стран.

При этом Штайнмайер подчеркнул, что хотя встречи с лидерами других государств и ценны, но он не ждёт от них многого. В частности, президент Германии указал, что вряд ли в ходе таких встреч в кулуарах траурной церемонии появятся новые идеи о завершении мирным путём конфликта на территории бывшей УССР, либо другие инициативы, связанные с данным конфликтом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на церемонию прощания с королевой Великобритании Елизаветой II прибыл президент США Джозеф Байден со своей супругой Джилл Байден.

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