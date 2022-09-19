Херсон, Бывш. УССР, 19 сентября 2022, 01:40 — REGNUM О покушении нескольких групп людей на свою жизнь рассказал заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. О попытках убить его и главу региона Владимира Сальдо он рассказал в интервью французским журналистам, видео беседы опубликовано в телеграм-канале Стремоусова.
Читайте также: Жители Херсона предотвратили покушение на главу области Сальдо
Он также подчеркнул, что каждый день получает угрозы, в том числе в адрес своей семьи, жены и детей. Безопасность Кирилла Стремоусова обеспечивают российские спецслужбы.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Херсонской области предотвращено покушение на главу областной администрации Владимира Сальдо. Бдительные жители обнаружили взрывное устройство и сообщили об этом российским военным. Бомба, находившаяся на пути следования главы, была обезврежена.