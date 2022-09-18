Херсон, 19 сентября, 2022, 01:40 — ИА Регнум. О покушении нескольких групп людей на свою жизнь рассказал заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. О попытках убить его и главу региона Владимира Сальдо он рассказал в интервью французским журналистам, видео беседы опубликовано в телеграм-канале Стремоусова.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов

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«Мы уже задержали несколько групп, которые пришли меня убить. Это группы специально обученные, они давали показания, что пришли по личному указанию Зеленского уничтожить меня и Владимира Сальдо», — сказал Кирилл Стремоусов.

Он также подчеркнул, что каждый день получает угрозы, в том числе в адрес своей семьи, жены и детей. Безопасность Кирилла Стремоусова обеспечивают российские спецслужбы.

«И сейчас, возможно, в Херсоне существуют группы, которые меня выслеживают и хотят меня убить», — предположил замглавы администрации Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Херсонской области предотвращено покушение на главу областной администрации Владимира Сальдо. Бдительные жители обнаружили взрывное устройство и сообщили об этом российским военным. Бомба, находившаяся на пути следования главы, была обезврежена.