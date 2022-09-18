Брюссель, 19 сентября, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Вопреки бравурным заверениям европейского руководства о заполнении своих газовых хранилищ, аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» пришли к выводу, что Европа не переживет зиму без российского газа, потребуется остановка промышленности.

Novatek.ru Газ

Как следует из поступившего «Газете. Ru» исследования, до конца 2022 года странам Европы потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление на дополнительные 7–12 млрд куб. м, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей.

Дефицит сохранится даже в условиях мягкой зимы. В таком случае процесс сворачивания наиболее энергоемких отраслей промышленности (производство азотных удобрений и алюминия) продолжится. И это при том, что мощности уже сокращены на 70% и 25% соответственно.

По оценке партнера «Яков и Партнеры» Елены Кузнецовой, в ближайшие годы у Европы нет комфортного пути для отказа от газа из России при любых возможных сценариях.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России и ограничение поставок российского газа на континент усугубляют энергетический кризис. По оценке аналитиков американской инвестиционной компании BlackRock, европейская экономика скатывается в состояние глубокого застоя.

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